Прокуратура требует от РЖД компенсацию за сбитого поездом лося в Татарстане

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-04T14:48:20+03:00

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Иск о возмещении ущерба животному миру Татарстана в связи с гибелью под колесами подвижного состава дикого лося подали сотрудники Камской транспортной прокуратуры республики. Дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.

Дикий лось попал под колеса электрички «Нижнекамск-Ижевск» 30 октября в 6.42 на 8 километре перегона Биклянь-Никашновка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги. В результате наезда животное скончалось на месте.

- Тем самым животному миру республики причинен ущерб, - сообщили в пресс-службе Камской транспортной прокуратуры Татарстана. - Учитывая, что в силу российского гражданского законодательства собственник источника объекта повышенной опасности, в данном случае ОАО «РЖД», несет ответственность за причиняемый источником повышенной опасности ущерб, транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о возмещения ущерба с предприятия.

Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU