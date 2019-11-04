Прокуратура требует от РЖД компенсацию за сбитого поездом лося в Татарстане
Иск о возмещении ущерба животному миру Татарстана в связи с гибелью под колесами подвижного состава дикого лося подали сотрудники Камской транспортной прокуратуры республики. Дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.
Дикий лось попал под колеса электрички «Нижнекамск-Ижевск» 30 октября в 6.42 на 8 километре перегона Биклянь-Никашновка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги. В результате наезда животное скончалось на месте.
- Тем самым животному миру республики причинен ущерб, - сообщили в пресс-службе Камской транспортной прокуратуры Татарстана. - Учитывая, что в силу российского гражданского законодательства собственник источника объекта повышенной опасности, в данном случае ОАО «РЖД», несет ответственность за причиняемый источником повышенной опасности ущерб, транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о возмещения ущерба с предприятия.
Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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