В Марий Эл в лобовой аварии пострадали два человека, в том числе 9-летняя девочка
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в субботу, 2 ноября, примерно в 20.00 на 76 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе Марий Эл.
По предварительным данным, 46-летний водитель отечественной легковушки Lada Vesta превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой Toyota. Японской легковушкой управлял 22-летний водитель.
- В результате ДТП пострадали водитель и 9-летняя пассажирка автомашины Lada Vesta, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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