2019-11-04T12:30:19+03:00
Происшествия

В Марий Эл в лобовой аварии пострадали два человека, в том числе 9-летняя девочка

ДТП произошло вечером в Куженерском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в субботу, 2 ноября, примерно в 20.00 на 76 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе Марий Эл.

По предварительным данным, 46-летний водитель отечественной легковушки Lada Vesta превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой Toyota. Японской легковушкой управлял 22-летний водитель.

- В результате ДТП пострадали водитель и 9-летняя пассажирка автомашины Lada Vesta, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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