2019-11-04T11:32:40+03:00
Происшествия

В Чувашии "пьяный" водитель мотоблока пострадал в ДТП с легковушкой

Предположительно, он сам стал виновником аварии
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 3 ноября, в 9.00 на автодороге «Чебоксары-Сурское» в Порецком районе Чувашии. По предварительным данным, 34-летний житель села Кудеиха выпил и решил прокатиться на мотоблоке. Выезжая со второстепенной дороги, он врезался в отечественную легковушку «ВАЗ-2110», которая двигалась по главной.

- В результате аварии пострадал водитель сельхозтехники – с различными травмами он был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии. - Кроме того, в ходе медицинского освидетельствования у предполагаемого виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения.

Напомним, что с начала года в Чувашии в ДТП с участием мотоблоков погибло два человека, в 2018 году таких смертельных случаев было три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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