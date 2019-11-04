В Йошкар-Оле после падения из окна погибла девушка

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-04T10:41:07+03:00

Ей было 16 лет

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Днем 3 ноября возле многоэтажки на улице Чайвана прохожие обнаружили тело девушки. По внешним признакам они поняли, что произошло падение с высоты.

На место сразу вызвали полицию и медиков, но врачи уже ничем помочь не могли - от полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Погибшей оказалась 16-летняя ученица лицея имени Баумана. Знакомые девушки в соцсетях отмечают, что с некоторого времени она начала называть себя Софией и перекрасила волосы в розовый цвет.

По факту гибели девушки правоохранительными органами Марий Эл проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU