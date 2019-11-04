Татарстанка победила в конкурсе «Лучший водитель такси в России-2019»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-04T10:03:47+03:00

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В Сочи завершился II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2019». Абсолютной победительницей стала Луиза Бадреева из Татарстана.

Победительница закончила Казанский автотранспортный техникум, работала в ПАТП, победила на региональном этапе и завоевала право представлять республику на Всероссийском конкурсе.

Состязания таксистов прошли в Олимпийском парке на территории «Сочи Автодром». где проходят этапы Гран-при Формулы-1. Федеральный этап прошел в четыре тура.

- Сначала участники показали свои теоретические знания, ответив на вопросы по законодательству о такси и основ обеспечения безопасных условий в такси, - сообщили в минтранспорта Татарстана. - Неизменным был конкурс на скоростное маневрирование на автодроме.

Разыгрывалась и реальная ситуация - необходимо было встретить пассажира с ребенком, разместить необычный багаж и совершить условную поездку. Оценивали все - не только профессиональное мастерство водителя, но и вежливость, доброжелательность и навыки общения.

Во время творческого конкурса Луиза Бадреева великолепно прочитала стихи о Татарстане, станцевала и угостила национальным чак-чаком.

На вторую ступеньку пьедестала поднялся представитель Чувашии, третьим стал таксист из Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU