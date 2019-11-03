2019-11-03T19:28:26+03:00
Спорт

«Химки» дома разгромили УНИКС

Казанский клуб проиграл с разницей в 26 очков
Наиля ГАЛИМОВА
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Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 19 очков.Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 19 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» крупно обыграли УНИКС со счетом 109:83.

С первых минут казанцы вышли в следующем составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон и Андрей Кощеев. Вне заявки остался Костас Каймакоглу.

Хозяева паркета с первых минут оторвались в счете. К концу первой половины преимущество единоличных лидеров турнира достигло 17 очков. После перерыва характер игры не поменялся. В итоге «Химки» продолжили сезон без поражений в Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед с 24 очками. В составе УНИКСа отличился Джамар Смит. На счету капитана казанцев 19 очков.

УНИКС идет на 8 месте в турнирной таблице. В активе команда Димитриса Прифтиса две победы при трех поражениях. В следующем матче УНИКС сыграет дома с «Брешией» в Кубке Европы. Игра пройдет 6 ноября и начнется в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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