В Казани полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой
Накануне, 2 ноября, в 21.00 в дежурную часть отдела полиции «Горки» сообщили о стрельбе в одном из дворов на улице Мавлютова. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между группой граждан произошел конфликт.
В результате выяснения отношений один из участников конфликта несколько раз выстрелил из газового пистолета. К счастью, обошлось без пострадавших.
– В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
Заявлений в полицию по данному происшествию не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU