В Казани полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-03T18:50:17+03:00

Заявлений в полицию по данному происшествию не поступало. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во время выяснения отношений между группами лиц один из них выстрелил из газового пистолета

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Накануне, 2 ноября, в 21.00 в дежурную часть отдела полиции «Горки» сообщили о стрельбе в одном из дворов на улице Мавлютова. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между группой граждан произошел конфликт.

В результате выяснения отношений один из участников конфликта несколько раз выстрелил из газового пистолета. К счастью, обошлось без пострадавших.

– В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников конфликта, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Заявлений в полицию по данному происшествию не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU