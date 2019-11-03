2019-11-03T17:57:32+03:00
Спорт

Молодежка «Рубина» уступила «Крыльям Советов»

Дублеры забили пять мячей
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин»Фото: пресс-служба ФК «Рубин»
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Молодежная команда «Крыльев Советов» обыграла резервистов «Рубина» в матче 15 тура первенства молодёжных составов России со счетом 3:2.

«Рубин» дважды догонял соперника в счете благодаря голам Максима Седова и Александра Циберкина. Однако за 25 минут до конца мяч Егора Голенкова позволил хозяевам в третий раз по ходу игры выйти вперед. До конца матча соперники больше не забивали голов.

Для дубля «Рубина» это поражение стало третьим в четырех последних матчах. Команда с 17 очками идет на 13 месте в турнирной таблице.

Завтра на «Самара Арене» встретятся основные составы команд. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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