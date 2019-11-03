4 ноября в Татарстане ожидается метель и гололёд
Гидрометцентр Татарстана предсказывает ухудшение погодных условий в понедельник, 4 ноября. Так, днём ожидается облачность, на дорогах гололедица, местами сильная. Максимальная температура воздуха составит от 4 градусов тепла до 1 градуса ниже нуля.
Ночью и утром ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и ледяного дождя. В отдельных районах республики гололед, ночью местами метель.
По прогнозам синоптиков, ветер будет юго-западный сильный, порывами до 15-18 метров в секунду. Минимальные температуры воздуха ночью будут колебаться от 0 градусов до 5 градусов мороза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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