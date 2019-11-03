В промзоне Нижнекамска произошёл пожар

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-03T13:14:58+03:00

Пострадавших и угрозы для населения нет

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Утром 3 ноября в на одном из заводов в промышленной зоне Нижнекамска случился пожар. Прибыв на место, пожарные установили, что из-за разрушения фланцевого соединения произошло возгорание вакуумного газойля на площади 4 квадратных метра.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Технологический процесс производства завода в целом не был нарушен. Всего для ликвидации возгорания привлекались 57 человек и 17 единиц техники.

– Угрозы для окружающей среды и населения города нет, причина пожара устанавливается, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU