В промзоне Нижнекамска произошёл пожар
Утром 3 ноября в на одном из заводов в промышленной зоне Нижнекамска случился пожар. Прибыв на место, пожарные установили, что из-за разрушения фланцевого соединения произошло возгорание вакуумного газойля на площади 4 квадратных метра.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Технологический процесс производства завода в целом не был нарушен. Всего для ликвидации возгорания привлекались 57 человек и 17 единиц техники.
– Угрозы для окружающей среды и населения города нет, причина пожара устанавливается, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU