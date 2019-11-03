2019-11-03T11:31:54+03:00
Общество

В ТОП самых высокооплачиваемых вакансий России в ноябре попала должность водителя в Казани

Потенциальному сотруднику предлагают зарплату от 100 тысяч рублей
Наиля ГАЛИМОВА
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Для работодателя важно наличие прав категории BE, CE, DE.Для работодателя важно наличие прав категории BE, CE, DE.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Вакансия водителя в Казани попала в рейтинг самых высокооплачиваемых по всей России. Сервис HeadHunter опубликовал список российских вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в ноябре этого года.

Так, должность водителя категории Е в Казани попала в ТОП-20 рейтинга. Вакансия открыта в казанском «ООО Минтимер» находится на 17-ой строчке. Транспортная компания занимается грузоперевозками по России и предлагает потенциальному сотруднику зарплату от 100 000 рублей, а также суточные в размере 1000 рублей. Также для работодателя важно наличие прав категории BE, CE, DE.

ИСТОЧНИК KP.RU

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