2019-11-03T12:28:51+03:00
Спорт

«Зенит-Казань» в первом домашнем матче чемпионата России уступил «Факелу»

Татарстанская команда проиграла в трех партиях
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»
Изменить размер текста:

В первом домашнем матче чемпионата России казанский «Зенит» в трёх партиях уступил «Факелу» из Нового Уренгоя.

У «Факела» вместо травмированных связующего Игоря Колодинского и доигровщика Дмитрия Волкова в основе вышли Сергей Антипкин и Денис Богдан. У «Зенита» в стартовой шестёрке вышли те же игроки, что в Красноярске: Александр Бутько, Цветан Соколов, Артём Вольвич, Алексей Кононов, Валентина Кроткова, Эрвин Нгапет и Максим Михайлов.

После равного начала матча, победа в первом сете все же досталась гостям – 25:23. С таким же счетом в пользу «Факела» завершился и второй отрезок. В заключительном сете победа также досталась хозяевам площадки – 24:26.

Самым результативным игроком встречи в составе «Зенита» стал Цветан Соколов, набравший 15 очков. В следующем матче 6 ноября казанцы в гостях сыграют с «Белогорьем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «"Зенит" на пути к чемпионству»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодежка «Рубина» уступила «Крыльям Советов»
Музей памяти жертв политических репрессий появился в Казани
4 ноября в Татарстане ожидается метель и гололёд
В промзоне Нижнекамска произошёл пожар
В ТОП самых высокооплачиваемых вакансий России в ноябре попала должность водителя в Казани
Главный тренер «Ак Барса» о наставнике вратарей: Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями
«Ак Барс» в гостях проиграл «Нефтехимику» со счетом 4:2
Минкульт Татарстана проводит конкурс на лучший эскизный проект надгробия народному художнику России Ильдару Зарипову
В Татарстане утонул 6-летний мальчик, который гулял вместе с бабушкой и дедушкой
5 ноября в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам организации школьного питания
В Чувашии открылся тепличный комплекс за 4 миллиарда рублей
В Чувашии "Газель" сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре"
В Татарстане самые низкие цены на гречку и сливочное масло во всем Приволжском федеральном округе
В Чувашии снегоуборочный автомобиль попал под электричку
Международный аэропорт “Казань” обслужил трехмиллионного пассажира 2019 года
3 ноября в Йошкар-Оле без холодной воды останутся жители двух улиц
За десять лет население Казани выросло на 9,5% и составило более 1,2 миллионов человек
С начала 2019 года фонд поддержки предпринимателей Татарстана выдал микрозаймы на 716 миллионов рублей
В Альметьевске подрядная организация пыталась зарыть мусор под землей
Мэрия Йошкар-Олы поинтересовалась у горожан, нужен ли им открытый каток
В Татарстане стройфирма чинила крышу и намусорила на 100 тысяч рублей
Антимонопольщики Татарстана «шьют» дело об уклонении Исполкома Казани от госзакупок на отлов бездомных животных
За 9 месяцев 2019 года полицейскими Татарстана было изъято более полтонны наркотиков
В Набережных Челнах у остановки «Автостанция» открылся подземный переход за 84,9 миллиона рублей
Казанская ОПГ «Хади Такташ» попала в ТОП-5 самых богатых и свирепых банд 90-х
Правила покупок в интернете, или как не попасть на крючок мошенникам
В Верховном суде Татарстана вынесли приговор экс-полицейскому, зарубившему топором пенсионеров
Юго-западные воздушные потоки принесут в Татарстан потепление