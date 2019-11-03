«Зенит-Казань» в первом домашнем матче чемпионата России уступил «Факелу»
В первом домашнем матче чемпионата России казанский «Зенит» в трёх партиях уступил «Факелу» из Нового Уренгоя.
У «Факела» вместо травмированных связующего Игоря Колодинского и доигровщика Дмитрия Волкова в основе вышли Сергей Антипкин и Денис Богдан. У «Зенита» в стартовой шестёрке вышли те же игроки, что в Красноярске: Александр Бутько, Цветан Соколов, Артём Вольвич, Алексей Кононов, Валентина Кроткова, Эрвин Нгапет и Максим Михайлов.
После равного начала матча, победа в первом сете все же досталась гостям – 25:23. С таким же счетом в пользу «Факела» завершился и второй отрезок. В заключительном сете победа также досталась хозяевам площадки – 24:26.
Самым результативным игроком встречи в составе «Зенита» стал Цветан Соколов, набравший 15 очков. В следующем матче 6 ноября казанцы в гостях сыграют с «Белогорьем».
ИСТОЧНИК KP.RU
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