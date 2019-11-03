«Ак Барс» в гостях проиграл «Нефтехимику» со счетом 4:2
2 ноября «Ак Барс» на выезде уступил «Нефтехимику» со счётом 4:2. Для нижнекамцев это стала уже восьмая победа подряд.
Голом Александра Черникова хозяева открыли счет на шестой минуте первого отрезка. Позже за нижнекамцев отличились также Марат Хайруллин, Павел Порядин и Андрей Сергеев. Казанцы ответили шайбами от Мэтью Фрэттина и Даниса Зарипова.
− Два периода играли не в свой хоккей. Возможно, перенастроились, что-то пошло не так, соперник использовал свои моменты. Следующие игры будут важные – нужно выходить с первых смен, сразу, – прокомментировал игру защитник «Ак Барса» Андрей Педан.
В следующем матче 4 ноября «Барсы» в Череповце сыграют с «Северсталью», начало встречи назначено на 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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