«Ак Барс» в гостях проиграл «Нефтехимику» со счетом 4:2

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-03T09:37:28+03:00

В следующем матче 4 ноября «Ак Барс» в Череповце сыграет с «Северсталью». Фото: Алина НИЗАМОВА

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2 ноября «Ак Барс» на выезде уступил «Нефтехимику» со счётом 4:2. Для нижнекамцев это стала уже восьмая победа подряд.

Голом Александра Черникова хозяева открыли счет на шестой минуте первого отрезка. Позже за нижнекамцев отличились также Марат Хайруллин, Павел Порядин и Андрей Сергеев. Казанцы ответили шайбами от Мэтью Фрэттина и Даниса Зарипова.

− Два периода играли не в свой хоккей. Возможно, перенастроились, что-то пошло не так, соперник использовал свои моменты. Следующие игры будут важные – нужно выходить с первых смен, сразу, – прокомментировал игру защитник «Ак Барса» Андрей Педан.

В следующем матче 4 ноября «Барсы» в Череповце сыграют с «Северсталью», начало встречи назначено на 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU