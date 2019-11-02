В Татарстане утонул 6-летний мальчик, который гулял вместе с бабушкой и дедушкой

СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-02T18:39:18+03:00

По предварительной версии, ребенок отошел от взрослых к берегу пруда, оступился и упал в воду

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В субботу, 2 ноября, в 15.46 в единую дежурно-диспетчерскую службу Набережных Челнов позвонила женщина. Сквозь слезы она сообщила, что в поселке Замелекесье на улице Аэродромная в пруду утонул мальчик. На место срочно выехали спасатели, полицейские и медики.

Фото: МЧС Татарстана

Как выяснилось, ребенок находился на территории мечети “Утыз Имяни” вместе с бабушкой и дедушкой. Однако в какой-то момент взрослые потеряли его из виду. Случайный прохожий заметил детские следы на берегу пруда вблизи мечети и одежду на воде. После он бросился в воду и извлек оттуда тело мальчика. Ребенок утонул в метре от берега.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются. Скорее всего, мальчик играл на берегу, оступился и упал в воду, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU