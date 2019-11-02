2019-11-02T18:04:44+03:00
Общество

5 ноября в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам организации школьного питания

Звонки будут приниматься с 10.00 до 17.00 вплоть до 29 числа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 5 ноября, в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам организации и качества горячего питания в школах и детсадах республики. Звонки по телефону 273-15-83 будут приниматься вплоть до 29 числа этого месяца.

Роспотребнадзор региона отмечает возможность внесения родителями предложений и пожеланий по качеству и безопасности организованного питания их детей, которые будут учтены при формировании предписаний в течение учебного 2019 - 2020 года.

Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, а также в пятницу с 10.00 до 15.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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