В Татарстане самые низкие цены на гречку и сливочное масло во всем Приволжском федеральном округе

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-02T15:19:00+03:00

Кроме того, республика находится на втором месте в ПФО по дешивизне говядины и молока

Изменить размер текста: A A

Татарстан является первым по дешевизне гречневой крупы и сливочного масла регионов в Приволжском федеральном округе (ПФО). Так, килограмм гречки в республике можно приобрести за 38 рублей, а масла - за 477 рублей. Об этом сообщил глава местного Минсельхозпрода Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства.

Кроме того, Татарстан является вторым по дешевизне говядины и молока и третьим по ценам на морковь. По стоимости минимального продовольственного набора в целом республика сейчас находится на четвертом месте в ПФО. Стоимость такого набора в республике составляет чуть более 3,4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU