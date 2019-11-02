2019-11-02T15:19:00+03:00
Общество

В Татарстане самые низкие цены на гречку и сливочное масло во всем Приволжском федеральном округе

Кроме того, республика находится на втором месте в ПФО по дешивизне говядины и молока
Алина ГАБДУЛИНА
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Килограмм гречки в республике можно приобрести за 38 рублейКилограмм гречки в республике можно приобрести за 38 рублейФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Татарстан является первым по дешевизне гречневой крупы и сливочного масла регионов в Приволжском федеральном округе (ПФО). Так, килограмм гречки в республике можно приобрести за 38 рублей, а масла - за 477 рублей. Об этом сообщил глава местного Минсельхозпрода Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства.

Кроме того, Татарстан является вторым по дешевизне говядины и молока и третьим по ценам на морковь. По стоимости минимального продовольственного набора в целом республика сейчас находится на четвертом месте в ПФО. Стоимость такого набора в республике составляет чуть более 3,4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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