В Татарстане самые низкие цены на гречку и сливочное масло во всем Приволжском федеральном округе
Татарстан является первым по дешевизне гречневой крупы и сливочного масла регионов в Приволжском федеральном округе (ПФО). Так, килограмм гречки в республике можно приобрести за 38 рублей, а масла - за 477 рублей. Об этом сообщил глава местного Минсельхозпрода Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства.
Кроме того, Татарстан является вторым по дешевизне говядины и молока и третьим по ценам на морковь. По стоимости минимального продовольственного набора в целом республика сейчас находится на четвертом месте в ПФО. Стоимость такого набора в республике составляет чуть более 3,4 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU