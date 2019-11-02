2019-11-02T11:24:55+03:00
Общество

За десять лет население Казани выросло на 9,5% и составило более 1,2 миллионов человек

При этом в городе женщин больше, чем мужчин и живут они дольше
Алина ГАБДУЛИНА
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Средний возраст жителя города к началу 2019 года составил 41 годСредний возраст жителя города к началу 2019 года составил 41 годФото: Алина НИЗАМОВА
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Если в 2010 году в Казани проживали 1 миллион 144 тысячи человек, то сейчас эта цифра выросла на 9,5% и составила 1 миллион 252 тысячи. Средний возраст жителя города к началу 2019 года составил 41 год, сообщает Татарстанстат.

Женщин в столице Татарстана на 10,6% больше, чем мужчин. Кроме того, они и живут дольше. Средняя продолжительность местных женщин на данный момент составляет 80 лет, тогда как мужчины доживают до 75,5 лет.

Отметим, что меньше чем через год Казань ждет цифровая перепись населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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