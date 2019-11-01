За 9 месяцев 2019 года полицейскими Татарстана было изъято более полтонны наркотиков

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-01T17:43:16+03:00

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В эту пятницу на пресс-конференции и.о. замначальника УОН МВД Татарстана Павел Фоминых сообщил журналистам, что за 9 месяцев 2019 года полицейским республики было изъято более полтонны наркотиков. При этом львиная их доля – это синтетические. Все остальное растительного происхождения. Также в этом году стражам порядка удалось перекрыть 40 каналов поставки наркотиков.

В целом же, по словам Фоминых, обстановка в Татарстане в этом вопросе стабильная – республика не находятся в зоне критики.

В сою очередь другой участник пресс-конференции - психиатр-нарколог, зам главврача по мед части Республиканского наркдиспансера Резеда Хаева, сообщила, что за 9 месяцев этого года показатель заболеваемости наркоманией у тех, кто только попал под диспансерное наблюдение, снизился на 2,5%, по сравнению с предыдущим периодом.

Но при этом, по ее словам, наблюдается увеличение в разы количества татарстанцев, которые принимают новые психостимуляторы и «синтетику» - рост 4,5%.

К слову, последние вызывают зависимость после первого употребления. А наркотиками в Татарстане начинают обычно «баловаться» молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU