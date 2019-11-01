В Набережных Челнах у остановки «Автостанция» открылся подземный переход за 84,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-01T17:22:41+03:00

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В пятницу, 1 ноября, в Набережных Челнах на остановке «Автостанция», что на проспекте Мусы Джалиля» открылся подземный пешеходный переход. При этом светофор там демонтирован. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

Подземный переход должен помочь снизить количество ДТП с участием пешеходов на данном участке. На строительство объекта из бюджета Татарстана было потрачено около 84,9 миллиона рублей.Тоннель идет от трамвайной ветки до платформы автовокзала. Его ширина составляет 4 метра, а высота – 2,3.

ИСТОЧНИК KP.RU