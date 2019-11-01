В Альметьевске подрядная организация пыталась зарыть мусор под землей

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-01T19:23:42+03:00

Это произошло рядом со стройкой многоэтажки

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В Альметьевске граждане обратились к экологам с сообщением о том, что на стройке многоэтажки отходы сбрасываются на почву.

Прибыв на место экологи обнаружили, что подрядна организация вырыла котолован площадью 12 квадратных метров, куда захоранивала мусор. Кроме того, были найдены два участка несанкционированного размещения отходов на почве общей площадью 49 квадратных метров. Причем после рейда нарушение поспешили устранить.

– В отношении предприятия составлен административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Нарушение влечет штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU