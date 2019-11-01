2019-11-01T16:04:52+03:00
Общество

Юго-западные воздушные потоки принесут в Татарстан потепление

Правда, не столь значительное, максимум будет от +6 до +11 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом вместе с потеплением придут и дожди.При этом вместе с потеплением придут и дожди.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эту субботу, 2 ноября, в республике не стоит ожидать каких-либо значительных изменений существующей погоды.

Вот только западный циклон принесет в отдельные районы Татарстана метель и сильный ветер - до 17 м/с. Максимум, что покажут днем столбики термометров – это от +1 до -3 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье и понедельник особо не будут отличаться погодой. Так, днем температура воздуха будет в пределах от +4 до -1 градуса. Правда, в День народного единства (4 ноября) в республике снова ожидается морось и снег, в том числе мокрый. Не исключена метель и гололед. Также усилится ветер – до 16 м/с.

А вот в последующие вторник и среду юго-западные воздушные потоки принесут в Татарстан потепление и дожди. Днем максимум от +6 до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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