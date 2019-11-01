Казанская ОПГ «Хади Такташ» попала в ТОП-5 самых богатых и свирепых банд 90-х

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-01T17:11:06+03:00

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Издание «Секрет Фирмы» составило ТОП-5 самых богатых и свирепых банд 90-х, составленного на основе разрозненных данных об активах и денежных потоках группировок.

В нем на четвертой позиции оказалась казанская ОПГ «Хади Такташ», существовавшей с 1982 по 1999 года. По некоторым данным, в ней числилось более 20 человек. В суде было доказано 12 убийств, совершённых группировкой. Хотя, по одной из версий, на счету членов группировки около 50 смертей.

Как сообщает «Секрет Фирмы», группировка захватила около 40 небольших казанских компаний и контролировала проституцию в городе. На комбинате «Здоровье» образовала притон и через проституток торговала героином. Ещё один источник заработка бандитов была организация собачьих боёв в пригородах столицы Татарстана. Также в состав банды входила бригада, курировавшая большую часть кладбищ и похоронный бизнес в Казани.

По данным издания, притон с проституток приносил банде больше двух миллионов долларов США в год (с учётом инфляции сегодня это около 3,3 миллионов долларов). Утверждается, что только лидер группировки Радик Галиакберов по прозвищу Раджа носил с собой до миллиона долларов США наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU