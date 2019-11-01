В Татарстане стройфирма чинила крышу и намусорила на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-01T18:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время очередного мониторинга специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили в Набережных Челнах нарушение природоохранного законодательства.

Дело в том, что после замены кровли на одном жилых домов рабочие стройфирмы оставили после себя кучи мусора - изоляционные и рулонные кровельные материалы. Так, захламленной оказалась почва на площади 50 квадратных метров.

В итоге в отношении стройфирмы, которая там выполняла работы, в качестве юрлица был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

- Нарушителю грозит штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU