В Казани у «Чаши» иномарка снесла знак пешеходного перехода
Со слов очевидцев, в ДТП никто не пострадал
Фото: соцсети
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В пятницу, 1 ноября, в Казани на пересечении улиц Бондаренко и Сибгата Хакима автомобиль марки Honda врезался в дорожный знак, установленный прямо у пешеходного перехода.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, автомобиль пострадал незначительно. А вот знак изрядно накренился. Со слов очевидцев, пострадавших в ДТП нет. Подробности произошедшего выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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