В Казани у «Чаши» иномарка снесла знак пешеходного перехода

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-01T15:30:14+03:00

Со слов очевидцев, в ДТП никто не пострадал

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В пятницу, 1 ноября, в Казани на пересечении улиц Бондаренко и Сибгата Хакима автомобиль марки Honda врезался в дорожный знак, установленный прямо у пешеходного перехода.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, автомобиль пострадал незначительно. А вот знак изрядно накренился. Со слов очевидцев, пострадавших в ДТП нет. Подробности произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU