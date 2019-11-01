2019-11-01T15:01:17+03:00
Экономика

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин: в 2020 году среднемесячная зарплата в республике может вырасти на 6,5%

А объем валового регионального продукта в этом году, по его прогнозам, достигнет 2,5 триллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во время церемонии вручения государственных наград в Казанском Кремле премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рассказал о прогнозах для экономики республики по итогам 2019 года.

Так, он отметил, что, согласно предварительной оценке, объем валового регионального продукта в этом году достигнет 2,5 триллионов рублей, а планируемый индекс промышленного производства составит 101,6%.

Также по итогам 2019 года темп роста товарооборота в республике, по словам Песошина, составит 101,8%. При этом, внешнеторговый оборот составит 19,2 миллиарда долларов США, в том числе экспорт – 15,2 миллиарда долларов, а импорт – 4 миллиарда.

Доля безработных в общей численности экономически активного населения в 2020-2024 годах не превысит 0,65%. А численность зарегистрированных безработных будет незначительно снижаться с 13,3 тысяч в 2020 году до 12,3 тысяч к 2024 году. Темп роста среднемесячной зарплаты в Татарстане в 2020-2024 годах прогнозируется на уровне 106,5-107,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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