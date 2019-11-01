Брат-2: в Чувашии родственника, осужденного на 11 лет за наркотики, поймали с партией гашиша

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-01T14:16:19+03:00

Полицейские остановили машину, в которой ехал мужчина, и вытащили его наружу [видео]

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Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии попросили своих коллег из ГИБДД остановить для проверки автомобиль «Лада-Гранта». Полицейских интересовал ее 30-летний пассажир – житель Чебоксар.

Имелась информация, что он везет в свой город на продажу крупную партию наркотиков. Дело в том, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции, к тому же он сидел в колонии за подобные преступления. К тому же два года назад его старшего брата все за тот же незаконный оборот наркотиков приговорили к 11 годам колонии.

Учитывая всю эту историю, полицейские остановили машину, в которой ехал подозреваемый, и буквально вытащили его оттуда. Хоть задержанный и утверждал, что у него нет ничего запрещенного, в его куртке были найдены два брикета с гашишем массой около 200 граммов.

- Длительный срок теперь ожидает и младшего брата, возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД Чувашии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/741445" frameborder="0"></iframe> В Чувашии родственника, осужденного на 11 лет за наркотики, поймали с партией гашиша. Автор: МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU