Надругались из ревности и сняли на телефон: в Татарстане двоих мужчин приговорили к 28 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-01T13:47:07+03:00

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В Татарстане двое мужчин в возрасте 27-ми и 32-х лет были признаны виновными в смертельном избиении и групповом секс-насилии, причем совершенном с особой жестокостью.

Как было доказано в суде, в ночь на 13 мая этого года в Зеленодольске два пьяных приятеля в лесу около улицы Почтовая на почве ревности избили 27-летнего мужчину. А после этого еще и надругались над ним. При этом знакомый осужденных снимал происходящее на камеру мобильного телефона. В результате от полученных травм потерпевший скончался. После этого, злоумышленники хотели сбежать за границу, но были пойманы.

- Приговором суда двум обвиняемым было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, каждому, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU