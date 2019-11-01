2019-11-01T13:37:27+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле машина «скорой» загорелась, когда врачи возвращались с очередного вызова

Огонь практически полностью уничтожил «ГАЗель» [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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В 6.24 в пятницу, 1 ноября, в Йошкар-Оле бригада «скорой помощи» возвращалась с очередного вызова. В какой-то момент фельдшер заметила, что в салоне их «ГАЗели» загорелось водительское кресло. Произошло это на улице Красноармейская слобода.

Водитель «скорой» остановил машину и попытался потушить огонь самостоятельно, но у него не получилось. Также на место были вызваны пожарные. Когда они прибыли, автомобиль уже горел открытым пламенем.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

- Для ликвидации возгорания использовался пенный ствол. В результате происшествия транспортное средство практически полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет, - сообщает МЧС Марий Эл.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов машины. Очаг возгорания находился в месте расположения электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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