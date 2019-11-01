2019-11-01T13:25:14+03:00
Происшествия

За охоту на кабана татарстанцам грозит штраф до 1 миллиона рублей

Их поймали, когда они разделывали туши убитых животных
Наиля ГАЛИМОВА
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Разрешения на добычу кабанов у граждан не было.Разрешения на добычу кабанов у граждан не было.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана во время очередного рейда застали двух жителей республики за разделкой убитых кабанов. Произошло это в Заинске, возле села Гулькино.

Любителями охоты оказались жители Заинска и Нижнекамска, однако разрешения на добычу кабанов у них не было. За незаконную охоту в отношении их было возбуждено уголовное дело.

– Нарушителям грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 3-5 лет, – сообщили в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

Также наказанием может стать лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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