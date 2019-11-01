В пяти поселках Казани отказались от площадок с контейнерами под мусор

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-01T12:39:19+03:00

Таким образом, люди в первую очередь избавились от неприятных запахов, идущих от таких площадок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь их жители складывают отходы в пакеты и ждут, когда за ними приедет машина

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Чтобы не платить за вывоз чужого мусора жители частных домов Казани решили отказаться от площадок с контейнерами под отходы. Пока нововведение действует в пяти поселках города: Брикетный, Кульсеитово, Нагорный, Дружба и Савиново.

Теперь там нет расходов на содержание и уборку контейнерных площадок, а местные жители собирают свой мусор в пакеты и ждут, когда за ними приедет машина.

Например, в Кульсеитово схема мешочного сбора отходов была принята местными жителями еще 11 лет назад. Машина там забирает у них пакеты с мусором три раза в неделю. Первое, что заметили люди после отказа от контейнерных площадок, так это отсутствие неприятного запаха, идущего от них.

- Такой сбор отходов позволяет учитывать те отходы, которые образуются у каждого дома, не платить за тот мусор, который приносят из других жилых массивов, – отметил зам руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. - Мы рекомендуем всем председателям ТОС переходить на мешочный сбор мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU