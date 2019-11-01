Из Казани вылетел первый в истории Татарстана трансатлантический рейс
532 человека, среди которых 5 младенцев, отправились из столицы Татарстана в Доминикану
Прямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяцФото: Алина НИЗАМОВА
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В пятницу, 1 ноября, 532 человека вылетели из международного аэропорта «Казань» в Доминикану. Это – первый в истории Татарстана трансатлантический рейс. Загрузка борта самолета составила 100%.
Прямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяц. Время в полете будет составлять 14 часов.
Отметим, что среди отправившихся в Доминиканскую республику сегодня есть 5 младенцев.
ИСТОЧНИК KP.RU