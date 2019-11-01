Из Казани вылетел первый в истории Татарстана трансатлантический рейс

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-01T10:46:06+03:00

Прямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяц Фото: Алина НИЗАМОВА

532 человека, среди которых 5 младенцев, отправились из столицы Татарстана в Доминикану

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В пятницу, 1 ноября, 532 человека вылетели из международного аэропорта «Казань» в Доминикану. Это – первый в истории Татарстана трансатлантический рейс. Загрузка борта самолета составила 100%.

Прямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяц. Время в полете будет составлять 14 часов.

Отметим, что среди отправившихся в Доминиканскую республику сегодня есть 5 младенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU