2019-11-01T10:46:06+03:00
Общество

Из Казани вылетел первый в истории Татарстана трансатлантический рейс

532 человека, среди которых 5 младенцев, отправились из столицы Татарстана в Доминикану
Алина ГАБДУЛИНА
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Прямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяцПрямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяцФото: Алина НИЗАМОВА
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В пятницу, 1 ноября, 532 человека вылетели из международного аэропорта «Казань» в Доминикану. Это – первый в истории Татарстана трансатлантический рейс. Загрузка борта самолета составила 100%.

Прямые рейсы из Казани в Доминикану впредь будут осуществляться регулярно – дважды в месяц. Время в полете будет составлять 14 часов.

Отметим, что среди отправившихся в Доминиканскую республику сегодня есть 5 младенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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