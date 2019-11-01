2019-11-01T10:01:12+03:00
Авто

В Казани запустили движение по перекрестку улицы Аббасова и Мамадышского тракта

Теперь из ЖК «Весна» есть быстрый выезд в сторону проспекта Победы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба администрации Советского районаФото: пресс-служба администрации Советского района
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Из-за многочисленных обращений и жалоб на постоянные пробки, администрация Советского района Казани обратилась в городское управление архитектуры для создания дополнительного автомобильного перекрестка для быстрого выезда из ЖК «Весна» в сторону проспекта Победы.

В итоге было найдено решение сопоставимое созданию новой дорожной развязки, только в десятки раз дешевле по стоимости работ. Так, для возможности движения потока машин по перекрестку улицы Аббасова и Мамадышского тракта пешеходный переход и автобусную остановку перенесли. Теперь они находятся за перекрестком улицы Рахлина и Мамадышского тракта, в направлении трассы М-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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