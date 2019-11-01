В Казани запустили движение по перекрестку улицы Аббасова и Мамадышского тракта
Из-за многочисленных обращений и жалоб на постоянные пробки, администрация Советского района Казани обратилась в городское управление архитектуры для создания дополнительного автомобильного перекрестка для быстрого выезда из ЖК «Весна» в сторону проспекта Победы.
В итоге было найдено решение сопоставимое созданию новой дорожной развязки, только в десятки раз дешевле по стоимости работ. Так, для возможности движения потока машин по перекрестку улицы Аббасова и Мамадышского тракта пешеходный переход и автобусную остановку перенесли. Теперь они находятся за перекрестком улицы Рахлина и Мамадышского тракта, в направлении трассы М-7.
ИСТОЧНИК KP.RU