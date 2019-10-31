Разврат интеллектуального характера: в Казани огласили приговор девушке, которая вела секс-переписку с ребенком

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-31T18:58:29+03:00

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20-летнюю жительницу Казани суд признал виновной в развратных действиях в отношении ребенка.

Было установлено, что с июня по декабрь прошлого года девушка у себя дома вела переписку в интернете с 13-летней девочкой. В ходе которой она совершила развратные действия интеллектуального характера. Это выражалось в ведении беседы на сексуальные темы, причем циничного характера.

- Свою вину жительница Казани признала полностью. В итоге приговором ей было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Этот приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU