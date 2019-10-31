2019-10-31T18:58:29+03:00
Происшествия

Разврат интеллектуального характера: в Казани огласили приговор девушке, которая вела секс-переписку с ребенком

Ее жертвой стала 13-летняя девочка
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свою вину жительница Казани признала полностью.Свою вину жительница Казани признала полностью.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

20-летнюю жительницу Казани суд признал виновной в развратных действиях в отношении ребенка.

Было установлено, что с июня по декабрь прошлого года девушка у себя дома вела переписку в интернете с 13-летней девочкой. В ходе которой она совершила развратные действия интеллектуального характера. Это выражалось в ведении беседы на сексуальные темы, причем циничного характера.

- Свою вину жительница Казани признала полностью. В итоге приговором ей было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Этот приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
4 ноября в центре Чебоксар из-за Крестного хода перекроют несколько улиц
В Набережных Челнах завод выплатил сотрудникам более 4 миллионов рублей долга по зарплате
Коллекторы, которые присылали жительнице Чебоксар сообщения, оштрафованы на 50 тысяч рублей
Татарстанец, задолжавший полмиллиона рублей алиментов, сбежал от приставов, спрыгнув со второго этажа
В Татарстане начала работать "горячая линия" по вопросам семейных конфликтов
В Татарстане у бизнесмена похитили грибов почти на 1,5 миллиона рублей
Казанский УНИКС на два месяца подписал американца Джамиля Уилсона
В Татарстане появились две новые промышленные площадки
В Казани в топ редких имен для детей попали: Бьянка, Милагрос и Марианна
Казань может принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году
Минэкономики Татарстана погасит проценты по кредитам бизнесменов на 41 миллион рублей
Насмерть избил скамейкой за просьбу дать воды: житель Чувашии перед судом рассказал зачем жестокого расправился с больной пенсионеркой
1 ноября в Татарстане на дорогах ожидается образование гололедицы
В Казани охранники клуба «Руки вверх» избили молодых людей: возбуждено уголовное дело
«Ак Барс» в своем 800-м матче в КХЛ обыграл «Адмирал»
«Вам же за это платят, вот и убирайтесь»: в Казани дворники пожаловались на неуважение со стороны жильцов домов