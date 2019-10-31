В Татарстане у бизнесмена похитили грибов почти на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-31T18:14:36+03:00

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В полицию Елабуги пришел представитель одной из местных компаний. Он заявил, что его фирма стала жертвой преступления.

По словам представителя, в интернете он разместил объявление о том, что требуется перевозка груза. Вскоре договор об этом был заключен. В прибывшую машину погрузили товар – более 8,2 тысяч шампиньонов. Вот только грибы так и не дошли до покупателя.

Когда удалось выйти на водителя, то тот рассказал, что ему позвонил неизвестный и назвался получателем товара. Он объяснил, что, мол, в транспортной накладной указан неверный адрес и нужной приехать в другое место. Что водитель и сделал. Там при нем грибы перегрузили в другую машину и уехали.

- По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован в Москве, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU