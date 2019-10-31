2019-10-31T18:14:36+03:00
Происшествия

В Татарстане у бизнесмена похитили грибов почти на 1,5 миллиона рублей

Товар пропал по дороге к покупателю
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Елабуги пришел представитель одной из местных компаний. Он заявил, что его фирма стала жертвой преступления.

По словам представителя, в интернете он разместил объявление о том, что требуется перевозка груза. Вскоре договор об этом был заключен. В прибывшую машину погрузили товар – более 8,2 тысяч шампиньонов. Вот только грибы так и не дошли до покупателя.

Когда удалось выйти на водителя, то тот рассказал, что ему позвонил неизвестный и назвался получателем товара. Он объяснил, что, мол, в транспортной накладной указан неверный адрес и нужной приехать в другое место. Что водитель и сделал. Там при нем грибы перегрузили в другую машину и уехали.

- По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован в Москве, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
4 ноября в центре Чебоксар из-за Крестного хода перекроют несколько улиц
В Набережных Челнах завод выплатил сотрудникам более 4 миллионов рублей долга по зарплате
Коллекторы, которые присылали жительнице Чебоксар сообщения, оштрафованы на 50 тысяч рублей
Разврат интеллектуального характера: в Казани огласили приговор девушке, которая вела секс-переписку с ребенком
Татарстанец, задолжавший полмиллиона рублей алиментов, сбежал от приставов, спрыгнув со второго этажа
В Татарстане начала работать "горячая линия" по вопросам семейных конфликтов
Казанский УНИКС на два месяца подписал американца Джамиля Уилсона
В Татарстане появились две новые промышленные площадки
В Казани в топ редких имен для детей попали: Бьянка, Милагрос и Марианна
Казань может принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году
Минэкономики Татарстана погасит проценты по кредитам бизнесменов на 41 миллион рублей
Насмерть избил скамейкой за просьбу дать воды: житель Чувашии перед судом рассказал зачем жестокого расправился с больной пенсионеркой
1 ноября в Татарстане на дорогах ожидается образование гололедицы
В Казани охранники клуба «Руки вверх» избили молодых людей: возбуждено уголовное дело
«Ак Барс» в своем 800-м матче в КХЛ обыграл «Адмирал»
«Вам же за это платят, вот и убирайтесь»: в Казани дворники пожаловались на неуважение со стороны жильцов домов