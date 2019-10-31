Казань может принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году
Сейчас все зависит от решения правительства Катара, где уже идет подготовка к турниру
Казань готова принять у себя мероприятие мирового масштабаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранее на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) было принято решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году. Сейчас же стало известно, что город готов принять мероприятие на два года раньше срока – в 2023-м. О возможности переноса турнира из Катара в столицу Татарстана журналистам на пресс-конференции сообщил президент FINA Хулио Маглионе.
Он отметил, что столица Татарстана готова принять чемпионат уже в 2023 году, если в этом будет заинтересован Катар. Сейчас этот вопрос уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU