Казань может принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-31T17:13:38+03:00

Сейчас все зависит от решения правительства Катара, где уже идет подготовка к турниру

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Ранее на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) было принято решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году. Сейчас же стало известно, что город готов принять мероприятие на два года раньше срока – в 2023-м. О возможности переноса турнира из Катара в столицу Татарстана журналистам на пресс-конференции сообщил президент FINA Хулио Маглионе.

Он отметил, что столица Татарстана готова принять чемпионат уже в 2023 году, если в этом будет заинтересован Катар. Сейчас этот вопрос уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU