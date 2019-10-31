2019-10-31T19:08:59+03:00
Общество

Коллекторы, которые присылали жительнице Чебоксар сообщения, оштрафованы на 50 тысяч рублей

Было признано, что их смс преследовали цель - оказать на должника психологическое воздействие
Алина ГАБДУЛИНА
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Решение Арбитражного суда Чувашии вступило в законную силуРешение Арбитражного суда Чувашии вступило в законную силуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коллекторы московской компании «М.Б.А. Финансы», которые присылали 45-летней жительнице Чебоксар сообщения, оштрафованы на 50 тысяч. В ходе расследования стало ясно, что эти смс имели своей целью не известить женщину о ее задолженности, а оказать на нее психологическое воздействие для скорейшего получения денег.

- Решение Арбитражного суда Чувашии вступило в законную силу, - сообщает УФССП республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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