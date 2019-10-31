Насмерть избил скамейкой за просьбу дать воды: житель Чувашии перед судом рассказал зачем жестокого расправился с больной пенсионеркой

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-31T16:42:54+03:00

Мужчина накинулся на мать своей сожительницы, когда та даже не могла сама встать с постели

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего жителя села Кувакино Алатырского района. Мужчину обвиняют в гибели матери его сожительницы.

Как полагает следствие, вечером 19 июня этого года, находясь в своем селе, он по пьяни взъелся на 69-летнюю мать своей сожительницы. Пенсионерка из-за болезни не могла даже сама встать с постели. Мужчина жестоко избил ее, в том числе и деревянной скамейкой.

От полученных травм женщина вскоре скончалась. А в отношении избившего ее возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Вскоре его рассмотрит местный суд.

До начала процесса мужчина признался за что он все-таки избил больную пенсионерку. Оказывается, он разозлился на то, что та просила воды. Сообщает следственный комитет Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU