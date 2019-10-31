Минэкономики Татарстана погасит проценты по кредитам бизнесменов на 41 миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-31T16:56:12+03:00

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С начала октября текущего года 74 предпринимателя из Татарстана подали заявки на участие в программе по 100% субсидированию процентной ставки. Минэкономики республики заключило уже 11 соглашений на погашение процентов по кредитам на 41 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках программы бизнесмены могут полностью возместить уплаченные проценты. Так, что они должны будут отдать только «тело» кредита.

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ИСТОЧНИК KP.RU