Минэкономики Татарстана погасит проценты по кредитам бизнесменов на 41 миллион рублей
С начала октября текущего года 74 предпринимателя из Татарстана подали заявки на участие в программе по 100% субсидированию процентной ставки. Минэкономики республики заключило уже 11 соглашений на погашение процентов по кредитам на 41 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках программы бизнесмены могут полностью возместить уплаченные проценты. Так, что они должны будут отдать только «тело» кредита.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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