2019-10-31T15:38:15+03:00
Спорт

«Ак Барс» в своем 800-м матче в КХЛ обыграл «Адмирал»

Встреча закончилась со счетом 2:0
Наиля ГАЛИМОВА
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В матче с гостями из Владивостока голами отличились Патрис Кормье и Вячеслав Основин.В матче с гостями из Владивостока голами отличились Патрис Кормье и Вячеслав Основин.Фото: Алина НИЗАМОВА
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30 октября казанский «Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока

Примечательно, что эта встреча стала для «Барсов» 800-м матчем в КХЛ. Более того, ни один клуб лиги не достигал такой отметки.

Из них 647 игр «Ак Барс» провёл в регулярных чемпионатах КХЛ, включая игру с «Адмиралом». Ещё 153 встречи в плей-офф Кубка Гагарина. В 800 матчах «барсы» одержали 495 побед.

В матче с гостями из Владивостока голами отличились Патрис Кормье и Вячеслав Основин.

− Конечно, мы довольны победой – играть на ноль всегда приятно. Тимур (Билялов) здорово помог в нескольких моментах, дал шанс: и в конце второго периода пропустили пару атак, 4 на 5 играли, вратарь молодец. Брака было очень много, технического брака – наверное, это и физическое состояние, может быть, где-то мы чуть-чуть не включились. Но, наверное, вратарь и должен в таких матчах держать команду, подтаскивать. Все старались, все боролись. Молодцы, с победой, – прокомментировал встречу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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