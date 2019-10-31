Что вы думаете о работе полиции?: МВД Татарстана проведет анонимный опрос
В трех районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах сотрудники полиции опросят местных жителей о том, что они думают о работе полиции в республике.
Инициатором опроса выступает МВД Татарстана. Он будет анонимным. В анкете с 13 вопросами не нужно будет указывать своей фамилии. В сборе мнения татарстанцев также примут участие и общественники.
- Анкетирование призвано дать оценку работе местной полиции, результаты которого будут учтены в дальнейшей работе, - сообщили в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU