Что вы думаете о работе полиции?: МВД Татарстана проведет анонимный опрос

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-31T13:26:24+03:00

Он пройдет в Казани, Набережных Челнах, а также в трех районах республики

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В трех районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах сотрудники полиции опросят местных жителей о том, что они думают о работе полиции в республике.

Инициатором опроса выступает МВД Татарстана. Он будет анонимным. В анкете с 13 вопросами не нужно будет указывать своей фамилии. В сборе мнения татарстанцев также примут участие и общественники.

- Анкетирование призвано дать оценку работе местной полиции, результаты которого будут учтены в дальнейшей работе, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU