Казанский УНИКС вырвал победу у «Дарушшафаки» за секунду до конца игры

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-31T13:46:20+03:00

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30 октября в выездном матче Еврокубка казанский УНИКС вырвал победу у турецкой «Дарушшафаки».

Заключительный период встречи прошел в упорной борьбе. В середине четверти счет был равный – 70:70. За 45 секунд до конца забил Реймар Морган – 75:75. Турки ответили – 77:75. Морган забивает еще – 77:77, а за секунду до конца Эрик Макколлум приносит казанцам победу – 77:79.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Реймар Морган, набравший 18 очков. В следующей игре 3 ноября казанская команда также на выезде встретится с подмосковными «Химками». Начало матча в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU