2019-10-31T18:01:41+03:00
Спорт

Казанский УНИКС на два месяца подписал американца Джамиля Уилсона

Прошлый сезон баскетболист провел в «Фиате-Торино»
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба БК УНИКСФото: пресс-служба БК УНИКС
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Казанский УНИКС и американский форвард Джамиль Уилсон подписали соглашение, рассчитанное на два месяца с опцией продления до конца сезона.

В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Фиат-Торино». В чемпионате Италии Джамиль в среднем набирал 9,4 очков (34,7% - трехочковые), 4,3 подбора и 1,2 результативные передачи. А в Кубке Европы – 12,1 очков (37,2% - трехочковые), 4,5 подбора, 1,7 результативные передачи.

В межсезонье форвард в составе «Голден Иглс» сыграл в «турнире по баскетболу», который каждое лето проходит в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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