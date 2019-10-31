2019-10-31T12:32:35+03:00
Происшествия

Сигареты и элитное спиртное: в Татарстане всего за 2,5 минуты магазин ограбили на 100 тысяч рублей

Похитители ночью разбили стеклянную дверь и набрали товар в продуктовые корзины [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В начале октября в полицию Альметьевска обратился сотрудник одного сетевых магазинов. Он сообщил, что их ночью ограбили.

Камеры видеонаблюдения, расположенные внутри торгового павильона, зафиксировали, как туда заходят четверо молодых людей в масках и перчатках. Всего за 2,5 минуты они наполняют продуктовые корзины сигаретами, а также элитным спиртным и после этого убегают вместе с добычей. Несмотря на сработавшую сигнализацию, парни успели скрыться еще до приезда охранников. Ущерб, причиненный магазину, превысил 100 тысяч рублей.

В Татарстане всего за 2,5 минуты магазин ограбили на 100 тысяч рублей.МВД по РТ

На месте происшествия полицейские установили, что ночные грабители проникли в торговый павильон, разбив стеклопакет входной двери, а также то, что они скрылись на автомобиле.

Его путь отследили по уличным видеокамерам. На одной из них и «засветился» номер машины, которая, как оказалось, зарегистрирована в Набережных Челнах. Когда ее владельца нашли, то он рассказал, что работает таксистом и в ту ночь за 5 000 рублей согласился отвезти в Альметьевск своих знакомых, у которых там были дела.

Вот их и задержали по подозрению в дерзком ограблении магазина. Четверо жителей Набережных Челнов, самому старшему из них 20 лет, а самый младший является несовершеннолетним, дали признательные показания. Все похищенное ими к этому времени уже было растрачено.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает причастность задержанных к другим похожим преступлениям в Набережных Челнах и Бугульме, - сообщили в МВД Татарстана. - Все совершеннолетние задержанные ранее судимы за совершение ряда краж, угонов, грабежей и нанесение побоев. Судимости не погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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