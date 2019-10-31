В центре Казани под окнами Рустама Минниханова поселился дикий заяц
Бегающее по площади Свободы животное заснял проезжавший мимо водитель [видео]
Откуда заяц взялся рядом со зданием кабинета министров Татарстана остается только гадатьФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Вечером в среду, 31 октября, на площади Свободы в Казани водитель заметил зайца. Животное поселилось около городской Ратуши, прямо под окнами рабочего кабинета президента Татарстана Рустама Минниханова в Доме правительства. Очевидец заснял на видео бегающего в самом центре Казани дикого зайца.
В центре Казани под окнами Рустама Минниханова поселился дикий заяц.соцсети
На кадрах видно, как заяц сначала сидит в кустах, а после, испугавшись, убегает от видеокамеры. Откуда он там взялся остается только гадать.
ИСТОЧНИК KP.RU