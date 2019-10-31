В Казани полицейские спасли молодого лося, который угодил в капкан
Животное в районе лесопарка Лебяжье заметили проезжавшие мимо водители
Фото: Полк ДПС Казани
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В четверг, 31 октября, в четвертом часу утра водители сообщили экипажу ДПС о том, что у лесопарка Лебяжье лежит лось. На место оперативно выехали старшие лейтенанты полиции Айтуган Габдурахманов и Александр Григорьев.
Молодой лось забился под отбойник. Когда полицейские подошли ближе, они заметили, что животное угодило в капкан. Они извлекли его из ловушки, помогли ему подняться на ноги и перенесли лося через отбойник. После молодое животное скрылось в лес, сообщает Полк ДПС Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU