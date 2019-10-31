В Казани появятся шесть новых улиц, которые будут носить имена известных людей

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-31T11:11:56+03:00

Такое постановление уже подписано в Исполкоме города

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Стало известно, что в жилом массиве «Мое Царицыно» Советского района Казани появятся шесть новых улиц. Все они будут носить имена известных людей. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

Так, в столице Татарстана появится улица имени Николая Капитонова – Героя социалистического труда, кавалера Ордена Ленина, работника Казанского завода математических машин.

Другая улица будет названа в честь Александра Сергеева - Героя Советского Союза, командира отделения отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, работавшего после окончания войны в Казани.

Третья – в честь Фуата Мансурова - советского и российского дирижера, педагога, народного артиста Татарской АССР, народного артиста Казахской ССР, народного артиста России.

Четвертая улица будет названа именем Заки Нурутдинова - поэта, общественного деятеля, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны, депутата и члена Президиума Верховного Совета ТАССР.

Пятая – именем Героя Советского Союза, уроженца Казани Алексея Панфилова.

Последняя, шестая улица, будет носить имя Михаила Кирпоноса - генерал-полковника, Героя Советского Союза, до войны работавшего начальником и военкомом Казанского военного училища.

ИСТОЧНИК KP.RU