В Казани появятся шесть новых улиц, которые будут носить имена известных людей
Стало известно, что в жилом массиве «Мое Царицыно» Советского района Казани появятся шесть новых улиц. Все они будут носить имена известных людей. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.
Так, в столице Татарстана появится улица имени Николая Капитонова – Героя социалистического труда, кавалера Ордена Ленина, работника Казанского завода математических машин.
Другая улица будет названа в честь Александра Сергеева - Героя Советского Союза, командира отделения отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, работавшего после окончания войны в Казани.
Третья – в честь Фуата Мансурова - советского и российского дирижера, педагога, народного артиста Татарской АССР, народного артиста Казахской ССР, народного артиста России.
Четвертая улица будет названа именем Заки Нурутдинова - поэта, общественного деятеля, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны, депутата и члена Президиума Верховного Совета ТАССР.
Пятая – именем Героя Советского Союза, уроженца Казани Алексея Панфилова.
Последняя, шестая улица, будет носить имя Михаила Кирпоноса - генерал-полковника, Героя Советского Союза, до войны работавшего начальником и военкомом Казанского военного училища.
ИСТОЧНИК KP.RU