1 ноября дома Приволжского и Советского районов Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-31T10:51:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 ноября, в Казани без света останется ряд домов в Приволжском и Советском районах города. Причина отключения - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 18.00 электричества не будет по адресам: улица Авангардная, 58, 62 корп.1-5, 66, 66 корп.2,3. Кроме того, света не будет в поселке Калининский по улице Авангардная, Авангардному переулку, улицам Грунтовая, Кулагина, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Сормовскому переулку, улице Тюменская, Тюменскому переулку, улице Школьная, в поселке Отары по улицам 1-я Отарская, Березовая роща, Гагарина, Даутовой, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная, Правды, Центральная, и в поселке Старое Победилово по улицам 10 лет Октября, Береговая, Молодежная, Садовая.

Также в этот список попали детский сад №320 и школа №114.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся жители домов по улице Рахлина, 13, 13 корп.1, а также домов по улице Школьная поселка Чебакса.

ИСТОЧНИК KP.RU