В 2020 году в Чувашии стоимость коммунальных услуг повысится на 3,6%

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-31T10:30:52+03:00

В первом полугодии будущего года стоимость ЖКХ в регионе не изменится Фото: Мария ЛЕНЦ

Произойдет это в июле будущего года

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Стало известно, что в июле 2020 года в Чувашии повысится размер платы граждан за коммунальные услуги. Рост составит 3,6%. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на их официальном сайте.

- Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, - написано в документе.

Отметим, что в первом полугодии будущего года стоимость ЖКХ не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU