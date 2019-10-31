В 2020 году в Чувашии стоимость коммунальных услуг повысится на 3,6%
Произойдет это в июле будущего года
В первом полугодии будущего года стоимость ЖКХ в регионе не изменитсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, что в июле 2020 года в Чувашии повысится размер платы граждан за коммунальные услуги. Рост составит 3,6%. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на их официальном сайте.
- Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, - написано в документе.
Отметим, что в первом полугодии будущего года стоимость ЖКХ не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU