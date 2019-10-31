2019-10-31T09:59:49+03:00
Происшествия

За 30 октября в Марий Эл водители сбили трех женщин-пешеходов

Всех пострадавших с места ДТП увезли в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Все госпитализированные с места ДТП переходили дорогу в неустановленных для этого местах.Все госпитализированные с места ДТП переходили дорогу в неустановленных для этого местах.
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Так, первый наезд произошел в Йошкар-Оле на улице Строителей. Там около 11.00 53-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 64-летнюю женщину-пешехода. По предварительным данным, пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

На той же улице только уже вечером – около 18.00, произошел очередной наезд на пешехода. По предварительным данным, 55-летняя женщина, как и в первом случае, решила перейти дорогу в неустановленном для этого месте. В итоге ее сбил автомобиль Datsun, под управлением 45-летнего водителя. Женщину с места аварии доставили в больницу.

Третий случай произошел в Волжске. Около 19.00 на улице Прохорова 58-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил 70-летнюю пенсионерку. Которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. После осмотра медиками «скорой» пострадавшую госпитализировали. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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