В Марий Эл к 20 годам колонии приговорили лжестроителей бань

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-31T09:46:08+03:00

Они успели обмануть своих клиентов на более чем 10 миллионов рублей

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Еще в марте 2015 года 31-летний житель Йошкар-Олы вместе с 32-летним приятелем и его 26-летней сожительницей создали преступную группу. Первый как организатор создал фирму по изготовлению домов и бань из оцилиндрованного бревна.

Заключали договора с клиентами получали аванс, а после исчезали. В некоторых случаях дело доходило лишь до обустройства фундамента, бралась предоплата и снова пропадание со всех радаров вместе с деньгами.

Так, за два года криминальному трио удалось обмануть 33 жителей Татарстана, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Московской, Калужской, Амурской и Сахалинской областей, а также Москвы. Ущерб превысил сумму в 10 миллионов рублей.

- В итоге суд приговорил организатора группы к 12 годам колонии общего режима, его подельника к 8 годам колонии так же общего режима. А сожительницу последнего к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее тремя детьми 14-летнего возраста, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU